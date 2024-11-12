Житель Бурятии убил родственника супруги

Между мужчинами в ходе застолья возник конфликт

Вечером 11 ноября 2024 года в подъезде одного из домов в Гусиноозёрске обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями грудной клетки и конечностей. По подозрению в совершении этого преступления задержан ранее судимый житель Бурятии, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, 11 ноября в течение дня подозреваемый распивал спиртные напитки в квартире у супруги с её родственниками. Вечером с одним из них у мужчины произошла словесная перепалка, в ходе которой он нанёс ножом удары противнику в грудь и по конечностям. Потерпевший, пытаясь спастись, выбежал в подъезд. Там он через непродолжительное время скончался.

Сейчас идёт допрос подозреваемого. После этого будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы.