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В Ангарске разыскивают мужчину, напугавшего школьницу

В Ангарске разыскивают мужчину, напугавшего школьницу
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он забежал за девочкой в подъезд и попытался закрыть ей рот руками

В Ангарске полицейские объявили в розыск мужчину, напугавшего школьницу. Инцидент произошёл 7 октября в 29 микрорайоне.

Видео произошедшего полицейские выявили в ходе мониторинга соцсетей. В кратчайший срок они установили личность школьницы и опросили её.

- По сведениям оперативников, мужчина забежал за 12-летней девочкой в подъезд и поднялся вместе с ней на этаж. Когда школьница, испуганная его появлением, начала кричать, он попытался закрыть ей рот руками и начал расспрашивать о запрещённых веществах. Каких-либо телесных повреждений он ей не причинил, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Исходя из слов девочки и его поведения, нарушитель спокойствия может быть наркозависимым, искавшим закладку. Эти сведения проверяются, отметили в МВД.

В настоящее время полицейские разыскивают участника инцидента. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили внешность подозреваемого.


полиция

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