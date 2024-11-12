В Улан-Удэ у рабочих, благоустраивающих парк, стащили инструменты





Тем временем первый этап благоустройства подходит к концу. Парк обновляют по нацпроекту «Жильё и городская среда». За преображение популярной зоны отдыха проголосовали в 2023 году сами жители столицы Бурятии.



В 2024-ом взялись за правую часть «Мемориала Победы». Там установили 57 светильников, амфитеатр, обустроили территорию, где в будущем появится пруд с мостиком, сделали тёплый туалет, уложили пешеходную дорожку и высадили саженцы. В 2025-ом начнётся реконструкция левой стороны. Там планируется построить смотровую площадку «Парящий мост» и обустроить детский уголок с качелями. Рядом с парковкой расположится зона для фудтраков.

Об этом инциденте сообщили в комитете городского хозяйства. Неизвестные проникли в техническое помещение и украли инструменты у организации, которая благоустраивает правую часть парка «Мемориал Победы» в центре Улан-Удэ.Заявление в полицию уже подали. Злоумышленников сейчас ищут. Всех, у кого есть какая-нибудь информация о краже, просят сообщить об этом в дежурную часть по номеру 8 (3012) 21-02-02.