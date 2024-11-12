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В Бурятии сельчанин напилил себе в лесу уголовное дело

В Бурятии сельчанин напилил себе в лесу уголовное дело
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина уничтожил там пять сосен 

Житель Бичурского района попался на незаконной рубке деревьев. Он спилил в местности Хаянский Бор пять сырорастующих сосен объёмом в 1,2 кубометра, сообщает «Бичура-инфо. 24/7».

Нарушителя зафиксировала фотоловушка. Вскоре его задержали. У «чёрного» лесоруба, помимо его добычи, изъяли УАЗ и бензопилы. Ущерб лесному фонду составил 57 000 рублей.

Против сельчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 260 Уголовного кодекса РФ. Теперь ему грозит до четырёх лет лишения свободы и штраф размером от 150 до 300 тысяч.

С начала года сотрудники Бичурского лесничества выявили 14 таких незаконных рубок. У злоумышленников забрали 15 бензопил, 10 автомобилей, прицеп, два трактора и 24 кубометра древесины. 
незаконная рубка черные лесорубы

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