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В Иркутске сбросили кота с балкона многоэтажного дома

В Иркутске сбросили кота с балкона многоэтажного дома
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Проводится проверка

В Иркутске сбросили кота с балкона многоэтажного дома. Инцидент произошёл 4 ноября.

- В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видеозапись местной жительницы, которая сняла на камеру телефона возможный факт жестокого обращения с животным. При этом ранее заявлений в полицию об этом инциденте не поступало, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция проводит проверку. «В рамках неё выясняются обстоятельства произошедшего, после чего будет дана правовая оценка действиям иркутянина. В настоящее время полицейские изучают видеозаписи и опрашивают очевидцев», - отмечалось накануне.

Сегодня, 12 ноября, в ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что вчера вечером 54–летний хозяин кота был доставлен в отдел органов внутренних дел для дачи пояснений. Он рассказал, что питомец по кличке Коля породы курильский бобтейл регулярно вёл себя агрессивно, а в пятницу выпал из окна после того, как «вцепился» в ногу супруге хозяина и испугался криков. Со слов владельца, в последующем кот погиб от полученных в результате падения с высоты травм.

- Полицейскими продолжается всестороннее разбирательство, версия владельца кота проверяется. Выясняются обстоятельства произошедшего, после чего действиям иркутянина будет дана правовая оценка, - сообщили в Главном управлении.

полиция

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