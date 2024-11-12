Проводится проверка



В Иркутске сбросили кота с балкона многоэтажного дома. Инцидент произошёл 4 ноября.



- В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видеозапись местной жительницы, которая сняла на камеру телефона возможный факт жестокого обращения с животным. При этом ранее заявлений в полицию об этом инциденте не поступало, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полиция проводит проверку. «В рамках неё выясняются обстоятельства произошедшего, после чего будет дана правовая оценка действиям иркутянина. В настоящее время полицейские изучают видеозаписи и опрашивают очевидцев», - отмечалось накануне.



Сегодня, 12 ноября, в ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что вчера вечером 54–летний хозяин кота был доставлен в отдел органов внутренних дел для дачи пояснений. Он рассказал, что питомец по кличке Коля породы курильский бобтейл регулярно вёл себя агрессивно, а в пятницу выпал из окна после того, как «вцепился» в ногу супруге хозяина и испугался криков. Со слов владельца, в последующем кот погиб от полученных в результате падения с высоты травм.



- Полицейскими продолжается всестороннее разбирательство, версия владельца кота проверяется. Выясняются обстоятельства произошедшего, после чего действиям иркутянина будет дана правовая оценка, - сообщили в Главном управлении.



