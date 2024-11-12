В Бурятии под конец рабочего дня загорелась редакция с журналистами

О пожаре там сообщил главный редактор
Всё произошло вечером 11 ноября в Прибайкальском районе. В редакции районной газеты «Прибайкалец», которая находится на улице Ленина в Турунтаево, началось возгорание.
О задымлении в помещении сообщил в пожарную часть № 38 главный редактор издания. Сотрудники ПЧ отправились на место в 17.00.
Как выяснилось, около печи вспыхнули дрова на площади в один квадратный метр. В итоге закоптилось помещение и оплавился потолок. Спустя шесть минут пожарные всё потушили. Размер ущерба устанавливается. Предварительная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печи, пишет «Прибайкалье-инфо.24/7».
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