В Бурятии под конец рабочего дня загорелась редакция с журналистами

Всё произошло вечером 11 ноября в Прибайкальском районе. В редакции районной газеты «Прибайкалец», которая находится на улице Ленина в Турунтаево, началось возгорание.О задымлении в помещении сообщил в пожарную часть № 38 главный редактор издания. Сотрудники ПЧ отправились на место в 17.00.Как выяснилось, около печи вспыхнули дрова на площади в один квадратный метр. В итоге закоптилось помещение и оплавился потолок. Спустя шесть минут пожарные всё потушили. Размер ущерба устанавливается. Предварительная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печи, пишет «Прибайкалье-инфо.24/7».