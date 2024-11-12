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В городе в Бурятии с утра прорвало трубу

В городе в Бурятии с утра прорвало трубу
Происшествия,  Фото:«Кабанск-инфо.24/7»
Там вовсю ликвидируют последствия аварии

Утром 12 ноября в городе Бабушкин в Кабанском районе произошла коммунальная авария. На улице 3-го Интернационала прорвало трубу холодного водоснабжения, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».

Специалисты уже приступили к земляным работам. К ним привлекли трактор и вакуумный автомобиль. ХВС в населённом пункте пообещали не отключать. 
коммунальная авария

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