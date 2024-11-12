В городе в Бурятии с утра прорвало трубу

Там вовсю ликвидируют последствия аварии
Утром 12 ноября в городе Бабушкин в Кабанском районе произошла коммунальная авария. На улице 3-го Интернационала прорвало трубу холодного водоснабжения, сообщает «Кабанск-инфо.24/7».
Специалисты уже приступили к земляным работам. К ним привлекли трактор и вакуумный автомобиль. ХВС в населённом пункте пообещали не отключать.
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Там вовсю ликвидируют последствия аварии
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