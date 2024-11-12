Жители Бурятии теряют деньги на запчастях и при поиске работы



Жители Бурятии продолжают попадаться на уловки мошенников. Накануне в республике зарегистрировали 17 киберпреступлений и два из них оказались связаны со взломами аккаунтов на Госуслугах, а также в соцсетях и мессенджерах.



Как сообщили в МВД по РБ, большинство жертв аферистов – работающие и безработные люди от 30 до 65 лет. Самому старшему из них – 73 года. В основном это мужчины. Среди потерпевших есть и один ребёнок. В общей сложности наши земляки потеряли свыше 3 миллионов 400 тысяч рублей и около полутора миллионов лишились именно улан-удэнцы.



От преступников также пострадали в Еравнинском, Иволгинском, Закаменском, Кабанском, Прибайкальском и Тункинском районах.



Так, в полицию обратился 32-летний мужчина из одного закаменского села. Он ещё в сентябре нашёл на одном популярном сайте объявление о продаже запчасти на трактор и связался с «продавцом», а после, обговорив условия покупки, перевёл злоумышленнику 230 тысяч рублей по указанным реквизитам. Комплектующие сельчанин не получил до сих пор.



36-летний житель Прибайкальского района остался без 30 с половиной тысяч, пытаясь устроиться на работу. Мужчина наткнулся в Сети на вакансию водителя и перешёл по ссылке в тематический чат-бот в мессенджере.



- Под разными надуманными предлогами, в том числе – «обучения в учебном центре» и «получения выписки из федеральной информационной системы Госавтоинспекции» – мошенники вынудили его перечислить деньги и даже скинули бланки трудового договора для подписания. Сообщили, что отправят билеты на самолёт, но обещание не сдержали, – подчеркнули в МВД по Бурятии.



Жертвой злоумышленников стал и 50-летний еравнинец, находящийся в длительной командировке. Он перевёл 40 тысяч «знакомой», отправившей в мессенджере сообщение с просьбой дать взаймы. По крайней мере, так сельчанин думал до тех пор, пока не узнал, что от лица приятельницы с ним общались преступники, взломавшие её аккаунт.



Сейчас полицейские проводят оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление злоумышленников. Жителей республики призывает граждан быть бдительными и не поддаваться таким уловкам.

