В Бурятии сельчанка из-за любви к алкоголю лишилась элитной иномарки



Как выяснилось, ранее женщина уже попалась на пьяной езде и схлопотала за это штраф. Однако в августе она вновь села за руль, приняв «на грудь». Выпившая сельчанка под покровом ночи отправилась в кафе за очередной порцией алкоголя на автомобиле, который до этого приобрела в кредит. Марку в суде не назвали, но известно, что это некая элитная иномарка.



На обратном пути нарушительницу остановили сотрудники ГИБДД. При проверке на алкотестере выяснилось, что наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составляло 0,64 мг/л.



В итоге женщину признали виновной и назначили ей наказание – 100 часов обязательных работ. А ещё на полтора года лишили прав. Машину у сельчанки отобрали – авто конфисковали в соответствии с пунктом «д» части статьи 104.1 УК РФ. Приговор вступил в законную силу. Обжаловать его осуждённая не стала.



В середине октября перед судом предстала жительница Еравнинского района. Против неё возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).