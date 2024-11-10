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В Бурятии сельчанка из-за любви к алкоголю лишилась элитной иномарки

В Бурятии сельчанка из-за любви к алкоголю лишилась элитной иномарки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина повторно попалась на пьяной езде

В середине октября перед судом предстала жительница Еравнинского района. Против неё возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

Как выяснилось, ранее женщина уже попалась на пьяной езде и схлопотала за это штраф. Однако в августе она вновь села за руль, приняв «на грудь». Выпившая сельчанка под покровом ночи отправилась в кафе за очередной порцией алкоголя на автомобиле, который до этого приобрела в кредит. Марку в суде не назвали, но известно, что это некая элитная иномарка.

На обратном пути нарушительницу остановили сотрудники ГИБДД. При проверке на алкотестере выяснилось, что наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составляло 0,64 мг/л.
 
В итоге женщину признали виновной и назначили ей наказание – 100 часов обязательных работ. А ещё на полтора года лишили прав. Машину у сельчанки отобрали –  авто конфисковали в соответствии с пунктом «д» части статьи 104.1 УК РФ. Приговор вступил в законную силу. Обжаловать его осуждённая не стала. 
пьяная езда автомобили конфискация уголовное дело

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