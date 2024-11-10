В Бурятии на ночь глядя пропал отец с двумя маленькими детьми

Они застряли в машине посреди леса
Поздним вечером 9 ноября стало известно, что в Тарбагатайском районе исчез 33-летний мужчина с двумя детьми, одному из которых – 5, а другому – 8 лет. В добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии рассказали, что они выехали в село Нижний Саянтуй на автомобиле Toyota Corona.
Все трое перестали выходить на связь. В соцсетях разместили ориентировки с их приметами и создали в одном из мессенджеров группу, посвящённую поискам пропавших.
К утру 10-го числа нашего земляка и его сыновей нашли. Как выяснилось, иномарка «встала» в лесу и потому мужчине с детьми пришлось переночевать прямо в автомобиле. С ними всё в порядке.
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