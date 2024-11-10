В Бурятии на ночь глядя пропал отец с двумя маленькими детьми



К утру 10-го числа нашего земляка и его сыновей нашли. Как выяснилось, иномарка «встала» в лесу и потому мужчине с детьми пришлось переночевать прямо в автомобиле. С ними всё в порядке.



Все трое перестали выходить на связь. В соцсетях разместили ориентировки с их приметами и создали в одном из мессенджеров группу, посвящённую поискам пропавших.