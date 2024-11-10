В Бурятии пограничники изъяли у иностранца краснокнижного кречета



Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Бурятии при содействии республиканского управления МВД пресекли противоправную деятельность иностранца, причастного к незаконному приобретению, содержанию и перевозке особо ценных диких животных.



Всё произошло 18 октября. 36-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. У него в автомобиле нашли птицу, которая находилась в оборудованном тайнике – между багажным отделением и спинкой заднего сиденья.



Орнитологическое исследование показало, что это кречет, внесённый в Красную книгу РФ. Размер ущерба, причинённого Российской Федерации, составил 1 миллион 111 тысяч рублей.



Кречета изъяли, а против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»).