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В Бурятии пограничники изъяли у иностранца краснокнижного кречета

В Бурятии пограничники изъяли у иностранца краснокнижного кречета
Происшествия,  Фото:пограничное управление ФСБ России по Бурятии
Он спрятал редкую птицу в тайнике в своём авто

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Бурятии при содействии республиканского управления МВД пресекли противоправную деятельность иностранца, причастного к незаконному приобретению, содержанию и перевозке особо ценных диких животных.

Всё произошло 18 октября. 36-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. У него в автомобиле нашли птицу, которая находилась в оборудованном тайнике – между багажным отделением и спинкой заднего сиденья.

Орнитологическое исследование показало, что это кречет, внесённый в Красную книгу РФ. Размер ущерба, причинённого Российской Федерации, составил 1 миллион 111 тысяч рублей.
 
Кречета изъяли, а против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации»). 
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