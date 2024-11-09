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Жителя Бурятии избили железным табуретом и отняли машину

Жителя Бурятии избили железным табуретом и отняли машину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Разбойник предстанет перед судом

В Бурятии предстанет перед судом 34-летний житель Бичурского района, обвиняемый в разбойном нападении с целью хищения имущества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе республиканском МВД.

Установлено, что в конце февраля 32-летний житель Бичуры узнал, что его 33-летний знакомый купил дорогой автомобиль. Злоумышленник решил присвоить чужую машину.

Для этого он выдумал целую историю. А именно стал утверждать, что, якобы, слышал, как новоиспечённый автовладелец распускает слухи о том, что он и его приятель употребляют наркотики. В итоге «возмущённый» сельчанин потребовал от жертвы приехать, чтобы «поговорить».

Тот самый владелец машины, ничего не подозревая, приехал на «стрелку» в указанный ему дом. Там он попытался разобраться в ситуации и пояснял, что он лично никаких слухов не распускал. Однако по указанию придумавшего всю эту историю мужчины его друг стал избивать жертву железным табуретом.

Затем нападавшие отвели владельца машины в соседнюю комнату где, предъявляя претензии, потребовали добровольно отдать им автомобиль. Сельчанин сперва отказался, но затем, испугавшись, всё же согласился.

С тем мужчиной, что избивал его, он в итоге поехал к себе домой и отдал ключи от машины. Документы на неё затем забрали из дома его родителей.

Позже потерпевший обратился в больницу в Улан-Удэ, где не удалось определить причинённый вред здоровью из-за позднего обращения.

В мае полицейские задержали подозреваемого. Отобранную машину вернули владельцу

Уголовное дело недавно ушло суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
разбойное нападение

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