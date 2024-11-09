В Забайкалье водитель и пассажир автомобиля погибли при столкновении с катком

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 7 ноября в Шилкинском районе Забайкальского края в ДТП погибли два человека – водитель и пассажир автомобиля Chevrolet Niva. Авария произошла на 123 километре региональной автодороги Дарасун – Солнцево.
Как выяснилось, легковушка столкнулась с дорожным катком. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
- По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Chevrolet Niva допустил столкновение со специализированной техникой, после чего автомобиль загорелся. В результате происшествия водитель и пассажир транспортного средства скончались на месте, - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц».
Прокуратура проводит проверку, в ходе которых будет дана оценка соблюдения ПДД и эксплуатации транспортных средств. Также предстоит установить, правомерно ли находилась специальная техника на автомобильной дороге в тёмное время суток.