Улан-удэнец на суде признался, что считает себя клептоманом

Летом 2024 года улан-удэнец, находясь в одной из столовых, украл из лежавшей на столе дамской сумки iPhone 11 стоимостью 50 тысяч рублей.Дело о краже Октябрьский районный суд рассмотрел 3 октября.В ходе допроса в суде мужчина сообщил, что считает себя клептоманом.- Вместе с тем, его предположение об имеющейся у него клептомании никак не повлияло на квалификацию преступления и назначение наказания, - отметили в пресс-службе суда.Установлено, что горожанин ранее был осуждён за кражу с незаконным проникновением в жилище. В итоге ему окончательно назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор вступил в законную силу.