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Уголовное дело возбудили после ДТП с рейсовым автобусом в Бурятии

Уголовное дело возбудили после ДТП с рейсовым автобусом в Бурятии
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
В результате инцидента пострадали пятеро пассажиров

В Селенгинском районе Бурятии после ДТП с улетевшим в кювет и опрокинувшимся рейсовым автобусом, в результате чего пострадали пять человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по делу проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств инцидента. Для установления степени тяжести вреда, причинённого здоровью потерпевших, будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло в субботу, 9 ноября, около 10 часов утра. Рейсовый автобус «Хёндай Каунти» вёз пассажиров из Кяхты в Улан-Удэ.

На 51-м км федеральной автодороги А340 «Улан-Удэ – Кяхта», возле села Харгана водитель не справился с управлением, снёс дорожное ограждение, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Всего в салоне ехали 12 пассажиров, пятеро из них получили повреждения различной степени тяжести.

ДТП автобус оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

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