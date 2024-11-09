Уголовное дело возбудили после ДТП с рейсовым автобусом в Бурятии

В Селенгинском районе Бурятии после ДТП с улетевшим в кювет и опрокинувшимся рейсовым автобусом, в результате чего пострадали пять человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - говорится в сообщении.
Отмечается, что по делу проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств инцидента. Для установления степени тяжести вреда, причинённого здоровью потерпевших, будут назначены судебно-медицинские экспертизы.
Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло в субботу, 9 ноября, около 10 часов утра. Рейсовый автобус «Хёндай Каунти» вёз пассажиров из Кяхты в Улан-Удэ.
На 51-м км федеральной автодороги А340 «Улан-Удэ – Кяхта», возле села Харгана водитель не справился с управлением, снёс дорожное ограждение, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Всего в салоне ехали 12 пассажиров, пятеро из них получили повреждения различной степени тяжести.