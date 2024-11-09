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Обманутого мошенниками улан-удэнца ещё дважды развели «юристы»

Обманутого мошенниками улан-удэнца ещё дважды развели «юристы»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он пытался вернуть вложенные в «инвестиционную компанию» деньги

Улан-удэнец пытался вернуть похищенные мошенниками 1,1 млн рублей, но в итоге отдал ещё более 300 тысяч двум новым аферистам. Об этом необычном случае рассказали в прокуратуре Бурятии.

Трижды обманутой жертвой мошенников оказался 63-летний мужчина. Он клюнул на заманчивое предложение на сайте «инвестиционной компании», которая предлагала лёгкий доход. Мужчина сам оставил на сайте заявку со своими личными данными.

Вскоре ему перезвонил «сотрудник компании», который объяснил, как вложить деньги. Улан-удэнец оформил несколько банковских кредитов на сумму 450 тысяч рублей и взял в долг у своей сестры 700 тысяч рублей. Все деньги он перевёл на указанный злоумышленником счёт.

Когда у него стали требовать ещё вложений, он понял, что стал жертвой мошенников, и решил обратиться к юристу.

- Мужчина стал искать в Интернете объявления об оказании юридической помощи. На него вышел гражданин, который пообещал вернуть его средства. За оказание услуги он попросил 39 тысяч рублей. Улан-удэнец перевёл на его карту данную сумму, а затем ещё 227 тысяч рублей. Однако вскоре тот перестал выходить на связь. Затем пострадавший вновь нашёл предложение услуг по возврату похищенных сбережений за 51 тысячу рублей. Когда мужчина перечислил деньги, «юрист» также перестал отвечать на сообщения и звонки, - рассказали в прокуратуре.

Отметим, всего за эту неделю в полицию обратились 43 жителя Бурятии, обманутые мошенниками. В общей сложности они потеряли 4,1 млн рублей.

Всего же с начала года жертвами мошенников стали 2 408 жителей республики. Причинённый им ущерб составил 569,5 млн рублей.
мошенничество

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