В Бурятии утром тряхнуло северный район

Землетрясение там повторилось почти три недели спустя
В Бурятии зарегистрировали очередное сейсмособытие. Оно произошло утром 8 ноября в 11:57 по местному времени – в точке с координатами 55.41° северной широты и 111.97° восточной долготы.
Как сообщает «Интерфакс», энергетический класс землетрясения составил 10,4, а магнитуда – 3,5. Эпицентр находился в труднодоступной малонаселённой местности в 135 километрах к востоку от Байкала, на стыке Икатского и Южно-Муйского хребтов. Это в истоках реки Котера, где 20 октября тоже был подземный толчок магнитудой 4,3.
В прошлую среду, 6 ноября, землетрясение зафиксировали
на границе Бурятии и соседней Иркутской области. Очаг оказался в центральной части Байкала – в 20 километрах к юго-востоку от острова Ольхон.
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