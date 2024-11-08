08 ноября

07 ноября

Популярное

В Улан-Удэ спустя сутки нашли пропавшего подростка

В Улан-Удэ спустя сутки нашли пропавшего подростка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он «зависал» в компьютерном клубе

В минувший четверг, 7 ноября, в столице Бурятии пропал 14-летний местный житель. Он не вернулся домой после школы.

В МВД по РБ обнародовали приметы мальчика и уточнили, что с собой у него был рюкзак со школьными принадлежностями. О подростке ничего не было известно сутки.

Нашёлся он в пятницу, 8-го числа. В ведомстве рассказали, что ребёнок был в одном из компьютерных клубов города. С ним всё в порядке. Информацию о поисках увидела в СМИ улан-удэнка, которая и сообщила о местонахождении школьника правоохранителям. 
пропавшие без вести подростки полиция

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии утром тряхнуло северный район
В Бурятии утром тряхнуло северный район
Происшествия, 08.11.2024
Землетрясение там повторилось почти три недели спустя
На ГРЭС в Бурятии получил травму слесарь
На ГРЭС в Бурятии получил травму слесарь
Происшествия, 08.11.2024
Он травмировался при зачистке молотковой дробилки
В Забайкалье в ДТП погибли два человека
В Забайкалье в ДТП погибли два человека
Происшествия, 08.11.2024
Автоавария произошла в Шилкинском районе
Улан-удэнец предстанет перед судом за избиение жены до смерти
Улан-удэнец предстанет перед судом за избиение жены до смерти
Происшествия, 08.11.2024
Сначала мужчина признал вину, но позже заявил, что оговорил себя
В горевшей квартире в Улан-Удэ обнаружили труп
В горевшей квартире в Улан-Удэ обнаружили труп
Происшествия, 08.11.2024
При пожаре там погиб 60-летний мужчина
Житель Бурятии потерял деньги, попавшись на уловку мошенников с «фото»
Житель Бурятии потерял деньги, попавшись на уловку мошенников с «фото»
Происшествия, 08.11.2024
Мужчине пришло сообщение от неизвестного контакта со ссылкой и вопросом «Это ты на фото?»
Мошенники обманывают людей дипфейками мэра Иркутска
Мошенники обманывают людей дипфейками мэра Иркутска
Происшествия, 08.11.2024
Во время видеозвонка они подделывают внешний вид и голос Руслана Болотова
Житель Улан-Удэ дошёл до суда из-за ДТП с тремя авто
Житель Улан-Удэ дошёл до суда из-за ДТП с тремя авто
Происшествия, 08.11.2024
В аварии серьёзно оказалась повреждена его машина
В селе Бурятии при пожаре сгорело полсотни коров
В селе Бурятии при пожаре сгорело полсотни коров
Происшествия, 08.11.2024
К нему привело короткое замыкание
В Бурятии дали реальный срок поставщику бруса, обманувшего клиентов
В Бурятии дали реальный срок поставщику бруса, обманувшего клиентов
Происшествия, 08.11.2024
После оплаты он переставал выходить на связь  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^