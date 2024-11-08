В Улан-Удэ спустя сутки нашли пропавшего подростка

В минувший четверг, 7 ноября, в столице Бурятии пропал 14-летний местный житель. Он не вернулся домой после школы.В МВД по РБ обнародовали приметы мальчика и уточнили, что с собой у него был рюкзак со школьными принадлежностями. О подростке ничего не было известно сутки.Нашёлся он в пятницу, 8-го числа. В ведомстве рассказали, что ребёнок был в одном из компьютерных клубов города. С ним всё в порядке. Информацию о поисках увидела в СМИ улан-удэнка, которая и сообщила о местонахождении школьника правоохранителям.