В Улан-Удэ спустя сутки нашли пропавшего подростка

Он «зависал» в компьютерном клубе
В минувший четверг, 7 ноября, в столице Бурятии пропал 14-летний местный житель. Он не вернулся домой после школы.
В МВД по РБ обнародовали приметы мальчика и уточнили, что с собой у него был рюкзак со школьными принадлежностями. О подростке ничего не было известно сутки.
Нашёлся он в пятницу, 8-го числа. В ведомстве рассказали, что ребёнок был в одном из компьютерных клубов города. С ним всё в порядке. Информацию о поисках увидела в СМИ улан-удэнка, которая и сообщила о местонахождении школьника правоохранителям.
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