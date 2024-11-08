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На ГРЭС в Бурятии получил травму слесарь

На ГРЭС в Бурятии получил травму слесарь
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Он травмировался при зачистке молотковой дробилки

Всё произошло в прошлое воскресенье, 3 ноября, в Селенгинском районе. Как сообщили в Госинспекции труда Бурятии, слесарь по ремонту оборудования получил травму во время подготовки (зачистки) молотковой дробилки поверхности брони.

Ведомство уже начало проверку. Обстоятельства произошедшего, причины и допустивших нарушение требований охраны труда установят в ходе расследования несчастного случая.
производственная травма

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