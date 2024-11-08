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Улан-удэнец получил два года «строгача» из-за бутылки водки

Улан-удэнец получил два года «строгача» из-за бутылки водки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчине пришлось ужесточить наказание

Эта история началась в декабре. Житель Улан-Удэ вместе с приятелями стащил бутылку водки из супермаркета. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ – за кражу группой лиц по предварительному сговору.

Мужчине дали два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Его обязали раз в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции и запретили менять место жительства, не уведомив об этом УИИ.

Однако осуждённый дважды – в апреле и июле – не явился в инспекцию без уважительных причин и даже после предупреждений об отмене «условки» не сделал должных выводов. В августе история повторилась.
 
Тогда начальник отдела исполнения наказаний УИИ УФСИН по Бурятии направил в суд представление об отмене условного осуждения. Служители Фемиды его удовлетворили. Мужчину на два года отправили в колонию строгого режима. Правда, улан-удэнец ещё может обжаловать это решение – пока оно не вступило в законную силу.
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