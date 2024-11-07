07 ноября

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Реку Забайкалья проверили на загрязнение

Реку Забайкалья проверили на загрязнение
Происшествия,  Фото:пресс-служба минприроды Забайкалья
Местные жители жаловались на грязную воду

Инспекторы экологического надзора министерства природных ресурсов Забайкальского края провели выездное обследование реки Большая Чичатка в Могочинском районе. Ранее от жителей села Амазар поступила жалоба на грязную воду в реке.

- Шестого ноября наши сотрудники совместно с Могочинской межрайонной прокуратурой провели проверку в отношении ООО «Кулинское» на предмет причастности к загрязнению реки Большая Чичатка. В ходе проверки обследован лицензионный участок предприятия – русла рек Большая Чичатка и Солонечная в районе деятельности предприятия. Выявили ряд нарушений природоохранного законодательства, на данный момент проверка продолжается, - сообщили в отделе экологического надзора регионального министерства природы.

По всем выявленным фактам министерством будет подготовлено заключение и передано в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования, заявили в его пресс-службе.
Забайкальский край река загрязнение экология

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