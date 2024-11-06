Часть села в Бурятии осталась без освещения из-за молнии

Она ударила прямо в трансформатор
Жители домов в микрорайоне Черемшанский, который находится в прибайкальском селе Турунтаево, пожаловались на отсутствие уличного освещения. Как выяснилось, фонари не горят на участке от магазина «Байкал» и до свалки. Они перестали работать после удара молнии в трансформатор ещё в конце августа, рассказали люди в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
В райадминистрации сообщили, что уличные светильники там заменят. «В рамках договора, заключенного с подрядной организацией, работы выполнят до 30 декабря», – заверили власти.
Она ударила прямо в трансформатор
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