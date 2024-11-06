06 ноября

05 ноября

Популярное

Часть села в Бурятии осталась без освещения из-за молнии

Часть села в Бурятии осталась без освещения из-за молнии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она ударила прямо в трансформатор

Жители домов в микрорайоне Черемшанский, который находится в прибайкальском селе Турунтаево, пожаловались на отсутствие уличного освещения. Как выяснилось, фонари не горят на участке от магазина «Байкал» и до свалки. Они перестали работать после удара молнии в трансформатор ещё в конце августа, рассказали люди в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

В райадминистрации сообщили, что уличные светильники там заменят. «В рамках договора, заключенного с подрядной организацией, работы выполнят до 30 декабря», – заверили власти.

уличное освещение молнии жалобы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Ольхоне обнаружили незаконную рубку
На Ольхоне обнаружили незаконную рубку
Происшествия, 06.11.2024
У нарушителя было разрешение только на сбор валежника
Жителя Бурятии на 8 лет лишили свободы за приготовление к госизмене
Жителя Бурятии на 8 лет лишили свободы за приготовление к госизмене
Происшествия, 06.11.2024
Он связался с террористической украинской организацией

Улан-удэнец «подарил» мошенникам полмиллиона рублей
Улан-удэнец «подарил» мошенникам полмиллиона рублей
Происшествия, 06.11.2024
Молодой человек думал, что зарабатывает на торговле валютой
В центре Улан-Удэ внезапно произошёл мини-потоп
В центре Улан-Удэ внезапно произошёл мини-потоп
Происшествия, 06.11.2024
Вода из ТЦ хлынула прямо на дорогу
Забайкалец расплатился в магазине купюрой банка приколов
Забайкалец расплатился в магазине купюрой банка приколов
Происшествия, 06.11.2024
Он дважды приходил в один и тот же магазин
В столице Бурятии пожары унесли 17 жизней
В столице Бурятии пожары унесли 17 жизней
Происшествия, 06.11.2024
А ещё 34 человека пострадали от огня
В Бурятии мужчина смошенничал ради социальных выплат
В Бурятии мужчина смошенничал ради социальных выплат
Происшествия, 06.11.2024
Ему дали два года принудительных работ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^