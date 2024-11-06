В Бурятии вернувшаяся из школы девочка обнаружила тело убитой матери

5 ноября в селе Петропавловка Джидинского района была убита местная жительница. По подозрению в преступлении задержан её сожитель.По данным следствия, днём пара распивала в своём доме спиртное, затем вспыхнула ссора. Мужчина схватил кухонный нож и нанёс им удар женщине в область левой лопатки. От полученных повреждений она спустя непродолжительное время скончалась на месте.Её тело обнаружила дочь, вернувшаяся после уроков из школы.Сожитель спал рядом и вскоре был задержан следственно-оперативной группой.В ходе проведённого допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего.- В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.