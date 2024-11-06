06 ноября

05 ноября

Популярное

В Бурятии вернувшаяся из школы девочка обнаружила тело убитой матери

В Бурятии вернувшаяся из школы девочка обнаружила тело убитой матери
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
С женщиной расправился её сожитель

5 ноября в селе Петропавловка Джидинского района была убита местная жительница. По подозрению в преступлении задержан её сожитель.

По данным следствия, днём пара распивала в своём доме спиртное, затем вспыхнула ссора. Мужчина схватил кухонный нож и нанёс им удар женщине в область левой лопатки. От полученных повреждений она спустя непродолжительное время скончалась на месте.

Её тело обнаружила дочь, вернувшаяся после уроков из школы.

Сожитель спал рядом и вскоре был задержан следственно-оперативной группой.

В ходе проведённого допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего.

- В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.


убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Ольхоне обнаружили незаконную рубку
На Ольхоне обнаружили незаконную рубку
Происшествия, 06.11.2024
У нарушителя было разрешение только на сбор валежника
Жителя Бурятии на 8 лет лишили свободы за приготовление к госизмене
Жителя Бурятии на 8 лет лишили свободы за приготовление к госизмене
Происшествия, 06.11.2024
Он связался с террористической украинской организацией

Улан-удэнец «подарил» мошенникам полмиллиона рублей
Улан-удэнец «подарил» мошенникам полмиллиона рублей
Происшествия, 06.11.2024
Молодой человек думал, что зарабатывает на торговле валютой
В центре Улан-Удэ внезапно произошёл мини-потоп
В центре Улан-Удэ внезапно произошёл мини-потоп
Происшествия, 06.11.2024
Вода из ТЦ хлынула прямо на дорогу
Забайкалец расплатился в магазине купюрой банка приколов
Забайкалец расплатился в магазине купюрой банка приколов
Происшествия, 06.11.2024
Он дважды приходил в один и тот же магазин
В столице Бурятии пожары унесли 17 жизней
В столице Бурятии пожары унесли 17 жизней
Происшествия, 06.11.2024
А ещё 34 человека пострадали от огня
В Бурятии мужчина смошенничал ради социальных выплат
В Бурятии мужчина смошенничал ради социальных выплат
Происшествия, 06.11.2024
Ему дали два года принудительных работ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^