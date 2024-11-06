На Ольхоне обнаружили незаконную рубку

На острове Ольхон обнаружили незаконную рубку деревьев.
В ходе патрулирования опергруппа ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» обнаружила спиленные сосны и лиственницы, а рядом с местом происшествия – местного 45-летнего жителя.
- Мужчина не отрицал факт незаконной рубки. Приехал за дровами. Соответствующее разрешение у него было, но только на валежник. Спил живых деревьев он назвал вынужденным: якобы, их стволы мешали забрать погибшее высохшее дерево, которое на них «висело», - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Ущерб государству составил более 220 тысяч рублей (с учётом пятикратного коэффициента, так как утраченные деревья росли на особо охраняемой природной территории).
По факту случившегося специалисты направили заявление в полицию о привлечении мужчины к ответственности.