На Ольхоне обнаружили незаконную рубку

На острове Ольхон обнаружили незаконную рубку деревьев.В ходе патрулирования опергруппа ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» обнаружила спиленные сосны и лиственницы, а рядом с местом происшествия – местного 45-летнего жителя.- Мужчина не отрицал факт незаконной рубки. Приехал за дровами. Соответствующее разрешение у него было, но только на валежник. Спил живых деревьев он назвал вынужденным: якобы, их стволы мешали забрать погибшее высохшее дерево, которое на них «висело», - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».Ущерб государству составил более 220 тысяч рублей (с учётом пятикратного коэффициента, так как утраченные деревья росли на особо охраняемой природной территории).По факту случившегося специалисты направили заявление в полицию о привлечении мужчины к ответственности.