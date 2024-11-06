В Иркутской области неизвестные подожгли диван в подъезде жилого дома

Виновных устанавливают
Накануне ночью в Усть-Илимске Иркутской области в пожарную часть поступило сообщение о возгорании на улице Героев Труда.
В многоквартирном жилом доме горел стоящий на лестничной площадке диван.
Пожарные эвакуировали 12 человек.
- Возгорание ликвидировали 14 специалистов и шесть единиц техники. Дознаватели МЧС установили, что причиной возгорания стал поджог. Виновное лицо устанавливают, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
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