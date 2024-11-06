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В Ангарске 9-летняя девочка получила травму на детской площадке

В Ангарске 9-летняя девочка получила травму на детской площадке
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
СК и прокуратура проводят проверки

1 ноября в Ангарске девятилетняя девочка упала с подвесной канатной дорожки на детской площадке в районе парка «Современник».

Местный телеканал «360° Ангарск» сообщает, что девочка пыталась пройти по качающимся ступенькам, но одна из них ушла из-под ног, и школьница упала вниз. Диагноз врачей – перелом поясничного и грудного позвонков, на лечение уйдёт год.

Следователи СК по факту инцидента проводят процессуальную проверку.

- Следователями будут установлены причины и условия произошедшего, проанализирована необходимая техническая и организационно-распорядительная документация по эксплуатации детских площадок. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Прокуратура, в свою очередь, даст оценку по исполнению законодательства об охране жизни и здоровья детей, техническом регулировании при эксплуатации спортивной и детской игровой инфраструктуры, а также иных федеральных законов.
травмы детские площадки

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