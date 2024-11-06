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Жителя Бурятии на 8 лет лишили свободы за приготовление к госизмене

Жителя Бурятии на 8 лет лишили свободы за приготовление к госизмене
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он связался с террористической украинской организацией

Перед 2-ым Восточным окружным военным судом предстал житель Бурятии, против которого возбудили уголовное дело за приготовление к государственной измене (по части 3 статьи 30 – статье 275 Уголовного кодекса РФ).

Как выяснилось, мужчина связался с одной организацией, признанной в России террористической. Злоумышленник вступил в переписку с её представителем и собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооружённых сил РФ. Преступник оформил загранпаспорт, приискал камуфлированную форму, медицинские средства, ножи и другие предметы, которые намеревался использовать при выполнении обязанностей участника этой самой терорганизации.

Выполняя задание «куратора», преступник сфотографировал вышки сотовой связи в одном из населённых пунктов республики и отправил снимок вместе с координатами их местоположения. Получив от «куратора» инструкцию о маршруте выезда, мужчина приобрёл билеты на поезд «Чита – Москва» с отправлением от станции в районе Бурятии.

Злоумышленник собирался добраться до Брянской области и после – пересечь госграницу Российской Федерации. Однако его задержали сотрудники правоохранительных органов.
 
В итоге преступника признали виновным и дали ему 8 лет лишения свободы. Первые два года он проведёт в тюрьме, а оставшиеся шесть лет – в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Приговор в законную силу пока не вступил.
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