Жителя Бурятии на 8 лет лишили свободы за приготовление к госизмене



Как выяснилось, мужчина связался с одной организацией, признанной в России террористической. Злоумышленник вступил в переписку с её представителем и собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооружённых сил РФ. Преступник оформил загранпаспорт, приискал камуфлированную форму, медицинские средства, ножи и другие предметы, которые намеревался использовать при выполнении обязанностей участника этой самой терорганизации.



Выполняя задание «куратора», преступник сфотографировал вышки сотовой связи в одном из населённых пунктов республики и отправил снимок вместе с координатами их местоположения. Получив от «куратора» инструкцию о маршруте выезда, мужчина приобрёл билеты на поезд «Чита – Москва» с отправлением от станции в районе Бурятии.



Злоумышленник собирался добраться до Брянской области и после – пересечь госграницу Российской Федерации. Однако его задержали сотрудники правоохранительных органов.



В итоге преступника признали виновным и дали ему 8 лет лишения свободы. Первые два года он проведёт в тюрьме, а оставшиеся шесть лет – в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Приговор в законную силу пока не вступил.



Перед 2-ым Восточным окружным военным судом предстал житель Бурятии, против которого возбудили уголовное дело за приготовление к государственной измене (по части 3 статьи 30 – статье 275 Уголовного кодекса РФ).