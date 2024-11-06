В центре Улан-Удэ девушка выломала дверь в общественном туалете

В ночь с 3 на 4 ноября неизвестная девушка сломала дверь общественного туалета на площади Революции в Улан-Удэ. Произошедшее засняла камера видеонаблюдения.- По предварительным данным, девушка закрылась изнутри общественного туалета, а выйти не смогла, - прокомментировали в комбинате по благоустройству. - На улице её ожидала знакомая, которая смеялась и снимала на камеру, когда её спутница в буквальном смысле выламывала дверь.Утром на место выехали специалисты комбината по благоустройству. Они обнаружили, что девушка вырвала проводку, сломала важный датчик и дверь.- Повреждение общественного туалета - это акт вандализма, который не только причиняет ущерб, но и создаёт проблемы для всех жителей города. Виновница будет установлена и понесёт ответственность за свои действия, - подчеркнули в комбинате по благоустройству.На данный момент туалет на площади Революции закрыт на ремонт.Специалисты советуют при подобных случаях обращаться за помощью в диспетчерскую службу комбината по благоустройству. Телефон указан внутри туалета.