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Отсидевший за убийство отца житель Забайкалья до смерти избил мать

Отсидевший за убийство отца житель Забайкалья до смерти избил мать
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину приговорили к 13 годам колонии

В Забайкальском крае предстал перед судом житель села Глинка, до смерти избивший свою мать. 12 лет назад он также убил своего отца и уже отбыл за это наказание.

Установлено, что в декабре 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с матерью. Он нанёс ей кулаками множественные удары по телу, а также один удар – по голове. От полученных травм, не приходя в сознание, женщина скончалась в автомобиле скорой помощи.

После расправы мужчина ушёл из дома и скрывался в Чите.

- В ходе судебного заседания подсудимый активно защищался от предъявленного обвинения, настаивал на том, что потерпевшая самостоятельно получила несовместимые с жизнью повреждения, когда он спал. При этом мужчина ранее уже судим за совершение в 2012 году аналогичного преступления в отношении своего отца, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Хилокский районный суд, несмотря на отсутствие очевидцев преступления, согласился с позицией прокурора и совокупностью предоставленных доказательств. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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