В Иркутске водитель Toyota Harrier врезался в арт-объект и скрылся

Ночью 2 ноября на пересечении улиц Лермонтова и Академической в Иркутске произошёл дорожный инцидент.По данным Госавтоинспекции, водитель Toyota Harrier не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Затем он наехал на постамент символа посёлка Энергетиков – арт-объект «Лампочка».После происшествия водитель скрылся с места ДТП, оставив свой автомобиль.Спустя несколько дней 30-летний мужчина сам обратился с заявлением в подразделение Госавтоинспекции и признался, что это он врезался в арт-объект.- Молодой человек объяснил свой поступок тем, что после наезда у него разрядился телефон, и он покинул место происшествия, чтобы его зарядить. Через час вернулся обратно, а автомобиля уже нет, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.В отношении водителя иномарки составлено три административных материала, в том числе за оставление места ДТП.Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и восстанавливают объективную картину случившегося.