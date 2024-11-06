В Иркутске водитель Toyota Harrier врезался в арт-объект и скрылся

Ночью 2 ноября на пересечении улиц Лермонтова и Академической в Иркутске произошёл дорожный инцидент.
По данным Госавтоинспекции, водитель Toyota Harrier не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Затем он наехал на постамент символа посёлка Энергетиков – арт-объект «Лампочка».
После происшествия водитель скрылся с места ДТП, оставив свой автомобиль.
Спустя несколько дней 30-летний мужчина сам обратился с заявлением в подразделение Госавтоинспекции и признался, что это он врезался в арт-объект.
- Молодой человек объяснил свой поступок тем, что после наезда у него разрядился телефон, и он покинул место происшествия, чтобы его зарядить. Через час вернулся обратно, а автомобиля уже нет, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
В отношении водителя иномарки составлено три административных материала, в том числе за оставление места ДТП.
Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и восстанавливают объективную картину случившегося.