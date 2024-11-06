Житель Бурятии получил ожоги, пытаясь потушить пожар

Загорелась котельная, пристроенная к дому
Накануне в селе Усть-Брянь Заиграевского района загорелась котельная, пристроенная к жилому дому.
До прибытия пожарных подразделений 52-летний мужчина попытался самостоятельно потушить пожар. В результате он получил ожоги лица и кистей рук.
Прибывшие пожарные потушили возгорание в течение 42 минут на площади 21 кв. м.
По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрической проводки, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 5 ноября в Нижней Иволге жилой дом сгорел из-за тёплого пола
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