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В Бурятии мужчина смошенничал ради социальных выплат

В Бурятии мужчина смошенничал ради социальных выплат
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ему дали два года принудительных работ

Житель Северо-Байкальского района предстал перед судом. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ. Мужчина совершил мошенничество при получении социальных выплат, причём в крупном размере.

Как выяснилось, он предоставил в центр социальной поддержки населения документы с заведомо ложными и недостоверными сведениями о намерении осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность.

Северянин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Служители Фемиды также учли, что он активно способствовал расследованию преступления и частично возместил ущерб.

В итоге мужчине дали два года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.
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