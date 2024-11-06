В Бурятии мужчина смошенничал ради социальных выплат



Житель Северо-Байкальского района предстал перед судом. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ. Мужчина совершил мошенничество при получении социальных выплат, причём в крупном размере.



Как выяснилось, он предоставил в центр социальной поддержки населения документы с заведомо ложными и недостоверными сведениями о намерении осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность.



Северянин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Служители Фемиды также учли, что он активно способствовал расследованию преступления и частично возместил ущерб.



В итоге мужчине дали два года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.

