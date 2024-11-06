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Под Читой в ДТП погиб 23-летний водитель Toyota Corolla

Под Читой в ДТП погиб 23-летний водитель Toyota Corolla
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Забайкалья
Молодой человек не имел водительских прав

Вечером 5 ноября в посёлке Атамановка Читинского района произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, 23-летний водитель Toyota Corolla, не имеющий права управления автомобилем, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на электроопору.

- В результате ДТП водитель погиб, пассажиру оказана разовая медицинская помощь, - сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 5 ноября в Могочинском районе Забайкальского края в столкновении Toyota Corolla и большегруза Sitrak погибли четыре человека
ДТП смерть

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