Под Читой в ДТП погиб 23-летний водитель Toyota Corolla

Молодой человек не имел водительских прав
Вечером 5 ноября в посёлке Атамановка Читинского района произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, 23-летний водитель Toyota Corolla, не имеющий права управления автомобилем, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим наездом на электроопору.
- В результате ДТП водитель погиб, пассажиру оказана разовая медицинская помощь, - сообщили в Госавтоинспекции Забайкальского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 5 ноября в Могочинском районе Забайкальского края в столкновении Toyota Corolla и большегруза Sitrak погибли четыре человека
.
Пример здравомыслия показал житель Хоринского района
Она проведёт за решёткой два с половиной года
Мужчина управлял трактором, будучи пьяным
Объявление она нашла в Интернете
Разнесло всю гостиную
Одного из них застали за установкой незаконного орудия лова
На мужчину возбудили уголовное дело о краже
Также они повредили иллюминацию
Сборщика конопли поймали на территории заказника
Всё началось с «необходимости продления сим-карты»
В сотых кварталах с утра прорвало трубу
17-летний парень управлял мотоциклом
Транспортные полицейские проводят проверку
На месте работала аварийная бригада
За неделю их стало меньше на 24