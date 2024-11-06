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Житель Бурятии вовремя опомнился и не стал жертвой мошенников

Житель Бурятии вовремя опомнился и не стал жертвой мошенников
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пример здравомыслия показал житель Хоринского района

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 17 преступлений, совершённых с использованием IT-технологий, 10 из них - взломы аккаунтов на портале госуслуг и страниц в соцсетях и мессенджерах.

Жители республики доверились лжесотрудникам правоохранительных органов, портала госуслуг, операторам сотовой связи, представителям ресурсоснабжающих компаний, биржевым инвестиционным менеджерам и отдали аферистам почти 771 тысячу рублей.

На обманные уловки попались жители Улан-Удэ, Бичурского, Заиграевского, Кабанского, Северо-Байкальского, Селенгинского, Тарбагатайского, Хоринского районов.

51-летняя горожанка потеряла 25 тысяч рублей после того, как получила сообщение в мессенджере от знакомой с просьбой занять денег. Женщина сначала перевела деньги на указанный счёт и лишь потом связалась с подругой. Выяснилось, что аккаунт её приятельницы взломали.

Мошенники получили доступ к личным кабинетам жителей и на портале госуслуг – мужчины 63 и 64 лет поверили в схему мошенников о проверке и замене электросчётчиков. Для регистрации в очереди на проверку злоумышленники попросили назвать код из смс, который открыл мошенникам доступ к личным кабинетам граждан на портале.

- Есть и пример здравомыслия: житель Хоринского района сохранил сбережения, вспомнив о способах обмана. Мужчина откликнулся на объявление о заработке на инвестировании. После «обучения» от наставника брокера, он пополнил личный кошелёк в приложении для инвестирования на 2 000 рублей. Спустя два дня мошенники позволили 49-летнему мужчине вывести первый заработок в сумме 2 200 рублей и предложили вложить в проект миллион рублей. Гражданин не стал оформлять кредит и прекратил дальнейшее общение с аферистами, - рассказали в МВД по Бурятии.
мошенничество

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