08 ноября

07 ноября

Популярное

В Бурятии осудили тракториста, случайно задавившего напарника

В Бурятии осудили тракториста, случайно задавившего напарника
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина управлял трактором, будучи пьяным

В Прибайкальском районе Бурятии суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

В июле 2024 года двое мужчин находились в лесу в 30 километрах от села Покровка, где ремонтировали гусеничный трактор.

- Один из них, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел в кабину трактора и начал расчищать грунт, осуществляя движение задним ходом. Не убедившись в безопасности маневра, он по неосторожности наехал отвалом трактора на своего напарника, который сидел на земле. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Прибайкальский районный суд приговорил виновного к 8 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.
причинение смерти по неосторожности

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе Бурятии при пожаре сгорело полсотни коров
В селе Бурятии при пожаре сгорело полсотни коров
Происшествия, 08.11.2024
К нему привело короткое замыкание
В Бурятии дали реальный срок поставщику бруса, обманувшего клиентов
В Бурятии дали реальный срок поставщику бруса, обманувшего клиентов
Происшествия, 08.11.2024
После оплаты он переставал выходить на связь  
Реку Забайкалья проверили на загрязнение
Реку Забайкалья проверили на загрязнение
Происшествия, 07.11.2024
Местные жители жаловались на грязную воду
Под Иркутском мужчина ползал по полу, пока его сообщники своровали алкоголь
Под Иркутском мужчина ползал по полу, пока его сообщники своровали алкоголь
Происшествия, 07.11.2024
Его целью было отвлечь работников магазина своим экстравагантным поведением
В курортном посёлке в Бурятии сгорел гостевой дом
В курортном посёлке в Бурятии сгорел гостевой дом
Происшествия, 07.11.2024
Предварительная причина пожара - короткое замыкание
Жителю Бурятии дали 15 лет за убийство жены – главы села
Жителю Бурятии дали 15 лет за убийство жены – главы села
Происшествия, 07.11.2024
Мужчина признан виновным в убийстве с особой жестокостью
В Улан-Удэ обокрали хвастливую женщину
В Улан-Удэ обокрали хвастливую женщину
Происшествия, 07.11.2024
Кража произошла во время застолья в квартире потерпевшей
Границу Бурятии и Приангарья тряхнуло
Границу Бурятии и Приангарья тряхнуло
Происшествия, 07.11.2024
Землетрясение там произошло вечером
В Бурятии экс-директор МУП второй раз попалась на хищениях
В Бурятии экс-директор МУП второй раз попалась на хищениях
Происшествия, 07.11.2024
Махинации вскрылись, когда организацию возглавил новый руководитель

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^