В Бурятии осудили тракториста, случайно задавившего напарника

В Прибайкальском районе Бурятии суд признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).В июле 2024 года двое мужчин находились в лесу в 30 километрах от села Покровка, где ремонтировали гусеничный трактор.- Один из них, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел в кабину трактора и начал расчищать грунт, осуществляя движение задним ходом. Не убедившись в безопасности маневра, он по неосторожности наехал отвалом трактора на своего напарника, который сидел на земле. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в прокуратуре Бурятии.Прибайкальский районный суд приговорил виновного к 8 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.Приговор суда пока не вступил в законную силу.