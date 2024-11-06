Улан-удэнку осудили за использование поддельных водительских прав

Баргузинский районный суд на шесть месяцев ограничил свободу жительнице Улан-Удэ, признанной виновной по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права». Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.Установлено, что в декабре 2023 года женщина приобрела поддельное водительское удостоверение. Объявление она нашла в Интернете.В июле 2024 года она села за руль автомобиля и была остановлена инспектором ГИБДД для проверки документов. Зная, что водительское удостоверение недействительное, женщина предъявила его полицейскому.Теперь ей запрещено в течение полугода менять постоянное место жительства, место работы и учебы, выезжать за пределы муниципального образования без согласия специализированного государственного органа. Приговор вступил в законную силу.