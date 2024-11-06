Жительницу Бурятии отправили в колонию за кражи

Она проведёт за решёткой два с половиной года
Жительница Бурятии предстала перед судом за кражи с проникновением в дома. Её уличили сразу в двух таких преступлениях и возбудили уголовное дело.
Женщину в итоге признали виновной и дали ей реальный срок – два с половиной года в исправительной колонии общего режима. При назначении наказания служители Фемиды учли рецидив преступлений.
Злоумышленница пыталась обжаловать приговор в Верховном суде Бурятии, однако там его оставили без изменения.
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Она проведёт за решёткой два с половиной года
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