Жительницу Бурятии отправили в колонию за кражи

Жительница Бурятии предстала перед судом за кражи с проникновением в дома. Её уличили сразу в двух таких преступлениях и возбудили уголовное дело.Женщину в итоге признали виновной и дали ей реальный срок – два с половиной года в исправительной колонии общего режима. При назначении наказания служители Фемиды учли рецидив преступлений.Злоумышленница пыталась обжаловать приговор в Верховном суде Бурятии, однако там его оставили без изменения.