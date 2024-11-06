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Жительницу Бурятии отправили в колонию за кражи

Жительницу Бурятии отправили в колонию за кражи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она проведёт за решёткой два с половиной года

Жительница Бурятии предстала перед судом за кражи с проникновением в дома. Её уличили сразу в двух таких преступлениях и возбудили уголовное дело.

Женщину в итоге признали виновной и дали ей реальный срок – два с половиной года в исправительной колонии общего режима. При назначении наказания служители Фемиды учли рецидив преступлений.

Злоумышленница пыталась обжаловать приговор в Верховном суде Бурятии, однако там его оставили без изменения. 
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