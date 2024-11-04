Забайкалка тайком продала гараж соседа

В полицию в Забайкальском районе обратился 50-летний мужчина и сообщил о пропаже своего металлического гаража из ограды двухквартирного дома в селе Абагайтуй. Выяснилось, что мужчина не пользовался гаражным боксом, так как уже долгое время проживал в другом посёлке. Ущерб он оценил в 50 000 рублей.Полицейские установили местонахождение гаража, оказалось, что у него уже новые владельцы. Они рассказали, что накануне проезжали мимо двухквартирного дома и, заметив стоящий в ограде гараж, обратились к женщине, проживающей во второй половине дома. Она представилась собственником гаражного бокса и согласилась его продать за 10 000 рублей.Оперативники опросили 48-летнюю соседку потерпевшего, она призналась в содеянном.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Гараж вернули законному владельцу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.