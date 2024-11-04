В Бурятии спасатели вскрыли дом, где заперся ребёнок

Вечером 3 ноября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в ДНТ «Багульник» в Тарбагатайском районе в запертом изнутри доме находится ребёнок. Он не отвечает на звонки и не открывает дверь родителям.На место оперативно выехали спасатели.Прибыв на место, спасатели в присутствии сотрудника полиции с помощью слесарных инструментов вскрыли окно. Проникнув в помещение, они открыли входную дверь и обеспечили доступ в дом родственникам. В доме был обнаружен спящий ребёнок.- Никогда не оставляйте маленьких детей одних дома! Помните, что дети могут попасть в беду, и ваша бдительность - самое важное в этом случае. Также не забывайте объяснять подросткам, что запирать дверь изнутри опасно. В случае необходимости родители не смогут попасть в дом, и это может привести к неприятным последствиям. Берегите своих детей! – обратились к жителям в республиканском агентстве ГО и ЧС.В случае возникновения ЧС немедленно обращайтесь по номеру единой службы спасения 112.