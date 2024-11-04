04 ноября

03 ноября

Популярное

В Бурятии спасатели вскрыли дом, где заперся ребёнок

В Бурятии спасатели вскрыли дом, где заперся ребёнок
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ребёнок не отвечал на звонки и не открывал дверь родителям

Вечером 3 ноября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в ДНТ «Багульник» в Тарбагатайском районе в запертом изнутри доме находится ребёнок. Он не отвечает на звонки и не открывает дверь родителям.

На место оперативно выехали спасатели.

Прибыв на место, спасатели в присутствии сотрудника полиции с помощью слесарных инструментов вскрыли окно. Проникнув в помещение, они открыли входную дверь и обеспечили доступ в дом родственникам. В доме был обнаружен спящий ребёнок.

- Никогда не оставляйте маленьких детей одних дома! Помните, что дети могут попасть в беду, и ваша бдительность - самое важное в этом случае. Также не забывайте объяснять подросткам, что запирать дверь изнутри опасно. В случае необходимости родители не смогут попасть в дом, и это может привести к неприятным последствиям. Берегите своих детей! – обратились к жителям в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В случае возникновения ЧС немедленно обращайтесь по номеру единой службы спасения 112.
спасатели

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии спасатели вскрыли дом, где заперся ребёнок
В Бурятии спасатели вскрыли дом, где заперся ребёнок
Происшествия, 04.11.2024
Ребёнок не отвечал на звонки и не открывал дверь родителям
В Улан-Удэ ликвидировали два пожара в частном секторе
В Улан-Удэ ликвидировали два пожара в частном секторе
Происшествия, 04.11.2024
По предварительным данным, причинами пожаров стало короткое замыкание
В Улан-Удэ при пожаре погиб мужчина
В Улан-Удэ при пожаре погиб мужчина
Происшествия, 04.11.2024
Спасены женщина и трое детей
Два ДТП с большегрузами произошли в Бурятии
Два ДТП с большегрузами произошли в Бурятии
Происшествия, 04.11.2024
Пострадавшая в одной из аварий женщина госпитализирована
В Иркутске за ночь сожгли два автомобиля
В Иркутске за ночь сожгли два автомобиля
Происшествия, 03.11.2024
Промежуток между пожарами – 1 час 
В Бурятии водитель сбил 53-летнюю женщину
В Бурятии водитель сбил 53-летнюю женщину
Происшествия, 03.11.2024
Пешехода доставили в больницу
Житель Забайкалья продал студенту из Бурятии машину-призрак
Житель Забайкалья продал студенту из Бурятии машину-призрак
Происшествия, 03.11.2024
Аферист выставил на продажу несуществующий автомобиль 
В Иркутской области будут судить бизнесмена за дачу взятки сотруднику таможни
В Иркутской области будут судить бизнесмена за дачу взятки сотруднику таможни
Происшествия, 03.11.2024
Мужчина предложил 50 тысяч рублей за не проведение проверок 
В микрорайоне Улан-Удэ демонтировали 8 гаражей
В микрорайоне Улан-Удэ демонтировали 8 гаражей
Происшествия, 02.11.2024
Их владельцы не были установлены
Забайкальцу дали 4 года за охоту на краснокнижных животных
Забайкальцу дали 4 года за охоту на краснокнижных животных
Происшествия, 02.11.2024
Браконьер незаконно добыл трёх дзеренов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^