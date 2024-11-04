В Улан-Удэ ликвидировали два пожара в частном секторе



Накануне, 3 ноября, пожарные потушили два пожара в частном секторе Улан-Удэ.



В Железнодорожном районе на улице Комарова произошло загорание стены жилого дома с переходом огня на пристрой. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. Всего на месте было задействовано 9 человек личного состава, 2 единицы техники.



На второй пожар в дачном товариществе «Дружба» в Советском районе, где горел жилой дом, выезжали 14 человек, 4 автоцистерны. Возгорание было ликвидировано на общей площади 84 квадратных метров.



Пострадавших нет. В обоих случаях предварительно причинами пожаров стало короткое замыкание, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



