В Улан-Удэ ликвидировали два пожара в частном секторе

По предварительным данным, причинами пожаров стало короткое замыкание
Накануне, 3 ноября, пожарные потушили два пожара в частном секторе Улан-Удэ.
В Железнодорожном районе на улице Комарова произошло загорание стены жилого дома с переходом огня на пристрой. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. Всего на месте было задействовано 9 человек личного состава, 2 единицы техники.
На второй пожар в дачном товариществе «Дружба» в Советском районе, где горел жилой дом, выезжали 14 человек, 4 автоцистерны. Возгорание было ликвидировано на общей площади 84 квадратных метров.
Пострадавших нет. В обоих случаях предварительно причинами пожаров стало короткое замыкание, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
По предварительным данным, причинами пожаров стало короткое замыкание
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