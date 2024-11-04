В Улан-Удэ при пожаре погиб мужчина

В Улан-Удэ из горящего двухэтажного дома по лестничному маршу эвакуированы 37-летняя женщина и 3 детей. Мальчики 3, 12 лет и месячный младенец с отравлением госпитализированы.Из соседнего подъезда эвакуировали 69-летнего мужчину без признаков жизни. Врачи констатировали смерть.Пожар на 450 квадратах потушили 32 специалиста и 9 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.