В Улан-Удэ при пожаре погиб мужчина

Спасены женщина и трое детей
В Улан-Удэ из горящего двухэтажного дома по лестничному маршу эвакуированы 37-летняя женщина и 3 детей. Мальчики 3, 12 лет и месячный младенец с отравлением госпитализированы.
Из соседнего подъезда эвакуировали 69-летнего мужчину без признаков жизни. Врачи констатировали смерть.
Пожар на 450 квадратах потушили 32 специалиста и 9 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
По предварительным данным, причинами пожаров стало короткое замыкание
Спасены женщина и трое детей
Пострадавшая в одной из аварий женщина госпитализирована
Промежуток между пожарами – 1 час
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