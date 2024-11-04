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В Улан-Удэ при пожаре погиб мужчина

В Улан-Удэ при пожаре погиб мужчина
Происшествия,  Фото:скриншот с видео ГУ МЧС России по Бурятии
Спасены женщина и трое детей

В Улан-Удэ из горящего двухэтажного дома по лестничному маршу эвакуированы 37-летняя женщина и 3 детей. Мальчики 3, 12 лет и месячный младенец с отравлением госпитализированы.

Из соседнего подъезда эвакуировали 69-летнего мужчину без признаков жизни. Врачи констатировали смерть.

Пожар на 450 квадратах потушили 32 специалиста и 9 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии. 
МЧС тушение

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