Два ДТП с большегрузами произошли в Бурятии

Пострадавшая в одной из аварий женщина госпитализирована
Накануне, 3 ноября, в Тарбагатайском районе произошли две аварии с большегрузами. Об этом сообщается в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7» со ссылкой на ЕДДС района.
В 14.16 на 511 км., недалеко от села Десятниково столкнулись большегруз и легковой автомобиль. Пострадала женщина, доставлена в Республиканскую клиническую больницу.
В 15.39 на 475 км, недалеко от села Селенга столкнулись два большегруза. У одного из водителей ушиб, резаная рана, от госпитализации он отказался
По предварительным данным, причинами пожаров стало короткое замыкание
Спасены женщина и трое детей
Пострадавшая в одной из аварий женщина госпитализирована
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