Два ДТП с большегрузами произошли в Бурятии

Накануне, 3 ноября, в Тарбагатайском районе произошли две аварии с большегрузами. Об этом сообщается в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7» со ссылкой на ЕДДС района.В 14.16 на 511 км., недалеко от села Десятниково столкнулись большегруз и легковой автомобиль. Пострадала женщина, доставлена в Республиканскую клиническую больницу.В 15.39 на 475 км, недалеко от села Селенга столкнулись два большегруза. У одного из водителей ушиб, резаная рана, от госпитализации он отказался