В Бурятии водитель сбил 53-летнюю женщину

Пешехода доставили в больницу
В субботу, 2 ноября, в кабанском селе Брянск вблизи улицы Истомина произошло ДТП. По данным группы «Кабанск-инфо.24/7», водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на пешехода.
В результате автоаварии пострадала женщина 1971 года рождения. Её доставили в Кабанскую центральную районную больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в ДТП пострадал водитель автомобиля Toyota Kluger
после столкновения с автомобилем Toyota Alphard в Селенгинском районе.
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