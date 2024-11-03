В Иркутске за ночь сожгли два автомобиля

За сутки в Иркутской области произошло 13 пожаров. Объектами двух возгораний стали автомобили, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.



Так, ночью 2 ноября на телефон 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля в Иркутске. На переулок Дальний были направлены 4 человека и 1 единица техники. На момент прибытия пожарных автомобиль был полностью охвачен огнём.



Часом позже поступило сообщение о возгорании ещё одного автомобиля на пересечении улиц Полярной и Генерала Доватора. По прибытию пожарных автомобиль был также охвачен огнём.



Дознаватели МЧС России установили, что причиной этих пожаров является поджог. Информация передана в полицию, виновное лицо устанавливается.



