03 ноября

02 ноября

01 ноября

Популярное

В Иркутске за ночь сожгли два автомобиля

В Иркутске за ночь сожгли два автомобиля
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Промежуток между пожарами – 1 час

За сутки в Иркутской области произошло 13 пожаров. Объектами двух возгораний стали автомобили, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, ночью 2 ноября на телефон 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля в Иркутске. На переулок Дальний были направлены 4 человека и 1 единица техники. На момент прибытия пожарных автомобиль был полностью охвачен огнём.

Часом позже поступило сообщение о возгорании ещё одного автомобиля на пересечении улиц Полярной и Генерала Доватора. По прибытию пожарных автомобиль был также охвачен огнём.

Дознаватели МЧС России установили, что причиной этих пожаров является поджог. Информация передана в полицию, виновное лицо устанавливается.

пожар Иркутск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске за ночь сожгли два автомобиля
В Иркутске за ночь сожгли два автомобиля
Происшествия, 03.11.2024
Промежуток между пожарами – 1 час 
В Бурятии водитель сбил 53-летнюю женщину
В Бурятии водитель сбил 53-летнюю женщину
Происшествия, 03.11.2024
Пешехода доставили в больницу
Житель Забайкалья продал студенту из Бурятии машину-призрак
Житель Забайкалья продал студенту из Бурятии машину-призрак
Происшествия, 03.11.2024
Аферист выставил на продажу несуществующий автомобиль 
В Иркутской области будут судить бизнесмена за дачу взятки сотруднику таможни
В Иркутской области будут судить бизнесмена за дачу взятки сотруднику таможни
Происшествия, 03.11.2024
Мужчина предложил 50 тысяч рублей за не проведение проверок 
В микрорайоне Улан-Удэ демонтировали 8 гаражей
В микрорайоне Улан-Удэ демонтировали 8 гаражей
Происшествия, 02.11.2024
Их владельцы не были установлены
Забайкальцу дали 4 года за охоту на краснокнижных животных
Забайкальцу дали 4 года за охоту на краснокнижных животных
Происшествия, 02.11.2024
Браконьер незаконно добыл трёх дзеренов
В Улан-Удэ водитель-задира лишился «Ниссана»
В Улан-Удэ водитель-задира лишился «Ниссана»
Происшествия, 02.11.2024
Мужчину приговорили к принудительным работам 
В Ангарске несостоявшегося наркокурьера отправили за решётку
В Ангарске несостоявшегося наркокурьера отправили за решётку
Происшествия, 02.11.2024
С наркотиками он связался ещё будучи подростком 
Жительница Забайкалья за 10 тысяч рублей продала гараж своего соседа
Жительница Забайкалья за 10 тысяч рублей продала гараж своего соседа
Происшествия, 02.11.2024
Покупателям она соврала, что гараж принадлежит ей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^