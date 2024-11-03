Улан-удэнка получила отравление продуктами горения

Во второй половине дня 2 ноября в микрорайоне Забайкальский произошёл пожар в котельной, пристроенной к частному жилому дому. До прибытия пожарных из дома на свежий воздух самостоятельно эвакуировались 36-летняя хозяйка дома с несовершеннолетним ребёнком.- С признаками отравления продуктами горения пострадавшая доставлена в БСМП, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Около 15 минут потребовалось пожарным для ликвидации возгорания на площади 10 квадратных метров. На месте работали 10 человек личного состава и 2 единицы техники пожарно-спасательных частей № 1, и 3 Главного управления МЧС России по Бурятии.Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России.