Под Иркутском погиб водитель «Нивы» в столкновении с большегрузом

31 октября в Иркутском районе произошло смертельное ДТП. Вечером на 27-м километре трассы Иркутск - Усть-Орда - Жигалово столкнулись «Нива» и грузовик FAW.- По предварительной информации, 39-летний водитель грузового автомобиля «ФАВ» следуя со стороны посёлка Усть-Ордынского, в направлении города Иркутска, совершил столкновение с автомобилем «Нива», водитель которого не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.