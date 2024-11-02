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В Бурятии сельчанина, пытавшегося похитить ребёнка, закроют в СИЗО

В Бурятии сельчанина, пытавшегося похитить ребёнка, закроют в СИЗО
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пока его отправили под стражу на два месяца

Суд вынес постановление об избрании меры пресечения 29-летнему жителю Кабанского района, который на днях пытался похитить 13-летнюю девочку. На время предварительного следствия его заключили под стражу. Молодой человек пробудет там два месяца – то есть до 30 декабря.

Постановление в законную силу ещё не вступило – на его обжалование у сельчанина есть трое суток.
 
Как сообщал «Байкал-Daily», произошло всё вечером 30 октября в селе Выдрино. Парень преследовал несовершеннолетнюю, а затем схватил её за руку и силой попытался усадить в салон автомобиля. Девочка начала сопротивляться и кричать. Ей удалось вырваться и убежать.

Уже в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник несколько раз выстрелил в полицейских из травматического оружия и скрылся. Через несколько часов его задержали сотрудники уголовного розыска. Против преступника возбудили уголовное дело за покушение на похищение девочки и применение насилия к сотрудникам полиции.

суд СИЗО покушение на похищение насилие в отношении представителя власти

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