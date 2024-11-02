В Бурятии сельчанина, пытавшегося похитить ребёнка, закроют в СИЗО



Суд вынес постановление об избрании меры пресечения 29-летнему жителю Кабанского района, который на днях Суд вынес постановление об избрании меры пресечения 29-летнему жителю Кабанского района, который на днях пытался похитить 13-летнюю девочку. На время предварительного следствия его заключили под стражу. Молодой человек пробудет там два месяца – то есть до 30 декабря.



Постановление в законную силу ещё не вступило – на его обжалование у сельчанина есть трое суток.



Как сообщал «Байкал-Daily», произошло всё вечером 30 октября в селе Выдрино. Парень преследовал несовершеннолетнюю, а затем схватил её за руку и силой попытался усадить в салон автомобиля. Девочка начала сопротивляться и кричать. Ей удалось вырваться и убежать.



Уже в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник несколько раз выстрелил в полицейских из травматического оружия и скрылся. Через несколько часов его задержали сотрудники уголовного розыска. Против преступника возбудили уголовное дело за покушение на похищение девочки и применение насилия к сотрудникам полиции.



