В Улан-Удэ водитель-задира лишился «Ниссана»

34-летний житель Улан-Удэ признан виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.Мужчина, имея судимость за пьяную езду, в апреле управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Его остановили сотрудники ГИБДД. Вскоре на улице Природная посёлка Исток произошёл конфликт между ним и другим участником дорожного движения. При остановке транспортных средств водитель «Мазды Демио» обратила внимание, что автомобилист пьян, сообщила об этом в полицию и заблокировала выезд машины.В ходе освидетельствования у мужчины было выявлено наличие 1,40 мл/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе.- Советский районный суд Улан-Удэ, учитывая позицию государственного обвинителя, виновному назначил 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 15% из заработной платы и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.Автомобиль осуждённого «Ниссан Атлас», на котором совершено преступление, обращён в доход государства.Приговор не вступил в законную силу.