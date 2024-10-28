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В районе Бурятии водитель спас своего коллегу

В районе Бурятии водитель спас своего коллегу
Происшествия,  Фото:Тугнуйский разрез
О состоянии пострадавшего не сообщается

В Мухоршибирском районе Бурятии водитель карьерного автосамосвала во время работы на Никольском месторождении пожаловался горному диспетчеру на плохое самочувствие. У него были головокружение, онемение левой кисти, растянутая речь и потеря ориентации в пространстве.

Оперативно отреагировав, первым на помощь прибыл коллега пострадавшего Михаил Суюнгуй, спасатель ВГК, водитель карьерного автосамосвала, занятого на транспортировании горной массы.

- Прибыв на место, я сразу понял, что подъезд автомобиля скорой помощи к автосамосвалу невозможен. Шёл проливной дождь, дорожное полотно было размыто. Поднявшись в кабину, и увидев состояние пострадавшего, я сделал вывод, что самостоятельно спуститься с машины он не сможет, нужно было принимать незамедлительное решение, и, поэтому я сел за руль и поехал из забоя навстречу скорой помощи. Там вместе с водителем скорой помощи мы, обвязав пострадавшего верёвкой, спустили его с автосамосвала, и передали фельдшеру здравпункта, который успел оказать первые мероприятия. В этот момент я не думал ни о чем, кроме того, как помочь коллеге, - рассказал Михаил Суюнгуй.

Спасатель был награждён денежной премией и памятной плакеткой с благодарностью за проявленную инициативу, оперативность и правильность действий. Об этом сообщает администрация Мухоршибирского района.
Бурятия Мухоршибрский район

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