В районе Бурятии водитель спас своего коллегу

В Мухоршибирском районе Бурятии водитель карьерного автосамосвала во время работы на Никольском месторождении пожаловался горному диспетчеру на плохое самочувствие. У него были головокружение, онемение левой кисти, растянутая речь и потеря ориентации в пространстве.Оперативно отреагировав, первым на помощь прибыл коллега пострадавшего Михаил Суюнгуй, спасатель ВГК, водитель карьерного автосамосвала, занятого на транспортировании горной массы.- Прибыв на место, я сразу понял, что подъезд автомобиля скорой помощи к автосамосвалу невозможен. Шёл проливной дождь, дорожное полотно было размыто. Поднявшись в кабину, и увидев состояние пострадавшего, я сделал вывод, что самостоятельно спуститься с машины он не сможет, нужно было принимать незамедлительное решение, и, поэтому я сел за руль и поехал из забоя навстречу скорой помощи. Там вместе с водителем скорой помощи мы, обвязав пострадавшего верёвкой, спустили его с автосамосвала, и передали фельдшеру здравпункта, который успел оказать первые мероприятия. В этот момент я не думал ни о чем, кроме того, как помочь коллеге, - рассказал Михаил Суюнгуй.Спасатель был награждён денежной премией и памятной плакеткой с благодарностью за проявленную инициативу, оперативность и правильность действий. Об этом сообщает администрация Мухоршибирского района.