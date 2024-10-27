На севере Бурятии объявился медведь-шатун



Жителей Северобайкальска предупредили о появлении около города медведя, который не залёг в спячку. Накануне его видели в местах, прилегающих к лесным массивам, сообщает «Северобайкальск-инфо.24/7». В частности, в 11:40 – за центральной свалкой, на старой дороге в Нижнеангарск.



Местных призвали соблюдать осторожность при посещении лесов, а при обнаружении следов косолапого – как можно скорее уйти подальше. «Отловом» шатуна уже занялись оперативные службы. В субботу, 26 октября, обнаружить его не удалось. Поиски продолжатся в воскресенье, 27-го.



Около недели назад отпечатки лап хозяина тайги Около недели назад отпечатки лап хозяина тайги заметили примерно в 300 метрах от центральной автозаправочной станции в Северобайкальске.